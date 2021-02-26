Штаб Навального в Казани на днях выпустил новое расследование. На этот раз темой стали автомобили мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина. В последнее время он ездит только на двух машинах – это Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-Benz G-Класс 350, утверждают активисты.

«Сверкающий и дорогой Porsche Метшин не покупал, нет. За удовольствие передвигаться на «Порше» платим мы с вами. Мы написали в аппарат Исполкома Казани и спросили, а что это за машина у мэра и кому она принадлежит. Там же честно ответили: автомобиль находится на балансе города, а его содержание финансируется из бюджета Казани», - пишут активисты.

При этом, по данным Штаба, вторая машина не числится на балансе города, но и в собственности мэра ее нет.

«В отличие от Porsche, Mercedes на балансе города не числится. В декларации мэра этого автомобиля также нет, ни в собственности, ни в пользовании. Ильсур Раисович, расскажите избирателям, на каком основании вы катаетесь на «гелике» и кто за это платит?», - задались вопросом участники штаба.

Также вопрос с номерами остается открытым. Периодически, по наблюдениям авторов, один и тот же номер появляется то на одной машине, то на другой.

«Но почему на двух разных автомобилях одни и те же номера? Судя по найденным нами снимкам, их стабильно перевешивают чуть ли не раз в месяц. Зачем это делается — непонятно, возможно, у ДПС есть десяток номеров, которые ни в коем случае нельзя останавливать. И просто переставляя номера с одной машины на другую — или дублируя их — чиновники облегчают жизнь и себе, и патрульным», - отметили в расследовании.

В конце активисты призвали мэра Казани выкупить наконец машины, чтобы не тратить деньги бюджета на их содержание.