26 февраля на пресс-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева рассказала, что родителя разрешено посещать утренники в детских садах, но при некоторых условиях.

«Мы считаем возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри группы. На утреннике не должно быть детей из других групп – это нарушение», - отметила спикер.

Так, с ребенком на утренник может прийти только один взрослый, и он не должен быть старше 65 лет. При этом решение о проведении праздника будет принимать руководство детского сада при условии отсутствия заболевших или карантина по заболеванию.

Также для взрослых должен быть организован входной контроль, термометрия и в помещении на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. метра площади. Еще в помещении должен быть облучатель закрытого типа и антисептики, а после праздника влажная уборка и проветривание.

«Если всех желающих не получится допустить исходя из площади, то кто-то не попадет туда. Поэтому то, с чего обсуждение началось, — администрация детского сада принимает решение о возможности проведения исходя из площади, численности желающих», - заключила пресс-секретарь.

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