Сегодня, 26 февраля, в Нижнем Новгороде прогремел взрыв.

Известно, что местом взрыва стало одно из помещений суши-бара, который расположен в цокольном этаже 12-этажного дома. На месте работают спасатели, они начали вытаскивать из-под завалов людей, однако ситуация осложняется узким проходом в разрушенной части здания.

"По имеющейся информации, под завалами дома две женщины. Они кричат. Спасатели с кинологами пытаются достать их. Как сообщают очевидцы, специалисты запретили говорить всем — необходимо понять, где именно находятся нижегородки", - пишет портал progorodnn.ru.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения на базе школы по соседству. Точной информации о пострадавших пока нет, спасатели не исключают, что под завалами могут находиться жертвы.

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