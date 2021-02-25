Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, он же Элвин Грей, опубликовал в своем "Инстаграме" фото с премьер-министром Республики Башкортостан Андреем Назаровым.

"Встреча без галстуков)", - подписал он селфи.

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть с этим фото? А они нашлись: ряд пользователей нашли сходство между политиком и певцом. Некоторые даже были уверены, что на фото Юльякшин запечатлен со своим папой.

"Первое фото где он с отцом"

"Это Вы с папой?"

"Это Ваш отец вообще то похожи. Приятно наверное иметь талантливого сына. Он разносторонний везде может проявлять себя. Всего хорошего Вам."

"Вы ради Бога простите, но какие-то черты прям схожи", - пишут поклонники артиста.

"С ума не сходите, это депутат Андрей Назаров"

"У него нет отца.."

"Почитайте биографию Радика. У него нету... Отца"

"Не смущает что Радик башкир, а на фото русский мужчина явно?", - урезонивают их более осведомленные подписчики.

Согласно биографии певца его отец, Мухарлям Юльякшин, умер, когда Радик был еще ребенком.

Напомним, помимо творческой деятельности, Юльякшин занимается вопросами молодежной политики и культуры в Башкирии, он стал помощником Радия Хабирова.

Недавно Элвин Грей заявил об отмене всех концертов в Татарстане на 2021 год и объяснил такое решение несправедливыми штрафами. Также он рассказал, когда снова приедет выступать в республику.