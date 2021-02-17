Приехать с концертами в Татарстан татаро-башкирский певец планирует в 2022 году. Об этом он заявили во время прямого эфира в соцсети Clubhouse. Текущий год артист посвятит гастролям по России.

Напомним, что все концерты в 2021 году в РТ Радик Юльякшин отменил из-за санкций Роспотребнадзора: певца оштрафовали на 200 тысяч после сольного концерта в "Пирамиде" в Казани. Тогда в суде прозвучало заявление в адрес певца о том, что он "убивал татарских детей COVID-19", а после судья ушел в отпуск и подать апелляцию певец не смог. Представители Роспотребнадзора Татарстана после заявления Элвина Грея об отмене выступлений в республике сказали, что ведомство не имеет к этому отношения.

Добавим, что на 2021 год в гастрольном графике артиста значатся Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, ХМАО, Москва и область, Центральная Россия, Украина, Кыргызстан, Казахстан, Германия и Турция.

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