На днях звезда татарской и башкирской сцены принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана в роли советника главы региона по развитию культуры и молодежной политики.
«Необычно видеть себя в новой роли. Обсудили с коллегами итоги и цели на 2021 год по развитию культуры», - написал артист на странице в «Инстаграм».
В комментариях пользователи поддержали артиста и пожелали ему удачи в новой должности.
«Какие серьезные у тебя соседи по переговорному столу)) Только у тебя не напряжённый вид)! Удачи в новом деле!»
«С тату на шее»
«Среди коллег ты уже не Элвин оказывается, а Радик Мухарляиович»
«У вас все получится талант деятельность это Ваше кредо. Желаем самый большой успех»
«Молодец! Хоть кто то не боится себя пробовать в новой роли»
К другим новостям:
- Бывшего сотрудника транспортной компании в Татарстане осудят за ложные показания в деле о гибели ребенка. Кого он выгораживал.
- "Ждите писем счастья!": полицейский в казанском метро фотографировала людей без масок.
комментарии