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Фото: соцсети

«Необычно в новой роли»: певец Элвин Грей принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана

21.02.2021, 10:27 228 1 prokazan.ru

На днях звезда татарской и башкирской сцены принял участие в заседании Минкультуры Башкортостана в роли советника главы региона по развитию культуры и молодежной политики.

«Необычно видеть себя в новой роли. Обсудили с коллегами итоги и цели на 2021 год по развитию культуры», - написал артист на странице в «Инстаграм».

В комментариях пользователи поддержали артиста и пожелали ему удачи в новой должности.

«Какие серьезные у тебя соседи по переговорному столу)) Только у тебя не напряжённый вид)! Удачи в новом деле!»

«С тату на шее»

«Среди коллег ты уже не Элвин оказывается, а Радик Мухарляиович»

«У вас все получится талант деятельность это Ваше кредо. Желаем самый большой успех»

«Молодец! Хоть кто то не боится себя пробовать в новой роли»

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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
11:16
Юляшкин Радик Мухмыр на лям ович

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