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Фото Артем Мохов

В России вырастут штрафы за неповиновение силовикам на митингах

24.02.2021, 14:03 20 1 prokazan.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение на митингах сотрудникам правоохранительных органов. Документ размещен на официальном портале правовой информации. 

В нем указано, что ответственность за неподчинение распоряжениям силовиков будет усилена для граждан, должностных и юридических лиц. Так, штрафы для митингующих граждан при первом нарушении составят от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц - от 5 до 10, для юрлиц - от 30 до 70 тысяч рублей. Кроме того, возможен арест на 15 суток либо обязательные работы до 120 часов. 

Повторное нарушение влечет за собой штраф от 10 до 20 тысяч рублей, арест до 30 суток или 200 часов обязательных работ для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 70 до 200 тысяч для юридических лиц.

Также предусмотрено наказание для организаторов акций: если они не предоставят отчет о расходовании собранных на проведение митинга денег или предоставят с опозданием, им придется заплатить от 10 до 20 тысяч для граждан, от 20 до 40 тысяч для должностных и до 200 тысяч рублей - для юридических лиц. 

Накажут и тех, кто перечислил деньги на проведение акций, не имея на это права: для граждан предусмотрен штраф в 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 15-30 тысяч, для юрлиц - 50-100 тысяч рублей.

Напомним, что после несанкционированных митингов в Татарстане в январе оштрафовали 566 человек, а недавно в РТ одобрили изменения в республиканский закон о митингах - теперь он приведен в соответствие с федеральным. 

Владимир Путин Новости России Митинги
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комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2021
14:24
А чего "уважаемый" президент, не поднимет наказание за казнакрадство и взяточничество вплоть до пожизненного или расстрела как врага родины, тогда и митингов не будет

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