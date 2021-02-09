В Вахитовский районный суд Казани после двух митингов в поддержку Алексея Навального поступило 590 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Так, после шествия 23 января в суд поступило 208 дел, а после второго митинга – 31 января 382 дела. Всего 566 человек получили штрафы, были арестованы семь человек, три дела прекратили, а 14 вернули на рассмотрение.

На данный момент еще под арестом остается сотрудник штаба Навального в Казани Алексей Бояров, остальные три человека освободились.

Напомним, на днях мы писали о том, что активисты подали в мэрию Казани заявку на проведение митинга. И вот, власти ответили. Кто-то скажет: "Я так и думал!", но ответ совсем не очевиден.

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- Продолжаем рассказывать истории людей, которых задержали на митинге 31 января в Казани. На этот раз журналист Prokazan.ru пообщался с молодым человеком. Он рассказал, как проходили задержания, отношение правоохранителей и цель митингующих.