Госсовет Татарстана одобрил изменения в республиканский закон о митингах. Теперь его положения будут полностью соответствовать аналогичному федеральному законодательному акту.

Так, организаторов акций обяжут указывать сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания. Кроме того, если митинг предполагает присутствие более 500 человек - реквизиты банковского счета, на который собирают деньги на проведение мероприятия. В федеральном законе также уточняются случаи, когда организатор публичного мероприятия не вправе его проводить.

Сообщается, что все эти пункты есть в федеральном законе, таким образом, закон РТ приведен в соответствие с законом РФ. При этом, как заверил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, новый акт ничего не запрещает, а лишь упорядочивает проведение акций и повышает ответственность лиц, их организующих.

Напомним, ранее в КПРФ заявили, что готовы провести 23 февраля митинг несмотря на то, что мэрия Казани не согласовала это мероприятие. Ранее в результате несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в Казани в суд поступило 590 дел задержанных на митингах, подавляющее большинство получили штрафы.