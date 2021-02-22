В Казани ищут пропавшую женщину. Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", Низамову (Габдулхаеву) Лилию Шамильевну последний раз видели в столице РТ 17 января, и с тех пор ее местоположение неизвестно.

К особым приметам относят чёрные солнцезащитные очки, которые пропавшая носит постоянно. Она была одета в серую куртку, чёрные брюки, чёрные короткие сапоги, тёмно-серую вязаную шапку, с собой взяла чёрную сумку через плечо и тёмный пакет. Также женщину можно узнать по другим признакам: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Отряд "ЛизаАлерт" просит всех, кто знает, где может находиться пропавшая, позвонить по телефону 112.

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