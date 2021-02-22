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Фото ЛизаАлерт

В Казани уже пятый день не могут найти пропавшую женщину

22.02.2021, 13:30 281 1 prokazan.ru
Она пропала в Казани

В Казани ищут пропавшую женщину. Как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт", Низамову (Габдулхаеву) Лилию Шамильевну последний раз видели в столице РТ 17 января, и с тех пор ее местоположение неизвестно.

К особым приметам относят чёрные солнцезащитные очки, которые пропавшая носит постоянно. Она была одета в серую куртку, чёрные брюки, чёрные короткие сапоги, тёмно-серую вязаную шапку, с собой взяла чёрную сумку через плечо и тёмный пакет. Также женщину можно узнать по другим признакам: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Отряд "ЛизаАлерт" просит всех, кто знает, где может находиться пропавшая, позвонить по телефону 112.

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Татарстан Казань
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комментарии

Ага
0
22 февраля 2021
14:52
Ну одно точно можно сказать надо искать не у либерастов, их тёлки не интересует, они все пидapacы закоренелые ахахаха, в жoпы втихаря e6yтся перед своими митингами а потом ходят по баумана и лгбт флажками машут за свои права попутно выкрикивая "свободу вору навальному!!!"

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