В Казани возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух татарстанцев, отравившихся угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, что трагедия произошла накануне, 21 февраля, около 14 часов дня. В квартире появился странный запах, однако находящиеся внутри помещения не смогли распознать угрозу. В результате погибли 26 и 28-летние жители республики, также пострадали мужчины 42 и 60-ти лет. Сообщалось, что перед тем как потерять сознание, они успели позвонить родственникам, которые и нашли тела в квартире.

Сейчас дело взято под контроль прокуратурой.

Другие новости:

- "Моя горячая кровь, сведет вас с ума": девушка из Казани искала мужа на программе "Давай поженимся"

- "Не мог выговорить ни слова": в Казани пьяный водитель вылетел на трамвайные пути