Авария в доме № 7 по улице Ноксинский Спуск в Казани произошла 20 февраля. ОБ этом стало известно из соцсетей.

Как рассказал один из жильцов, в доме начал моргать свет. Спустя время жители уже потеряли свои холодильники, телевизоры, зарядки, микроволновки, лампочки, духовые шкафы, так как те не выдержали проблем с проводкой. Жильцы дважды вызывали аварийную службу, однако приехавшие из УК электрики лишь осмотрели щитки, развели руками и рекомендовали обратиться в ЖЭУ.

"Электрики даже и не подумали срочно обесточить дом и ходили просто по подъездам", - поделился автор видео, живущий в этом доме.

Через два часа после этого загорелась квартира во втором подъезде. На этот раз приехали уже пожарные. Они ликвидировали возгорание и обесточили дом. Однако сейчас свет снова начал мигать, и жильцы с ужасом ожидают нового пожара.

"Вчера нас 116 квартир оставили на произвол судьбы!!! Подскажите, что нам делать?", - вопрошают они.

В комментариях к видео люди советуют жильцам обратиться в прокуратуру.

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