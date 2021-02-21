Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: Лиза Алерт

Перестал выходить на связь: почти неделю в Татарстане разыскивают молодого человека

21.02.2021, 08:44 185 1 prokazan.ru

В Татарстане с 17 февраля разыскивают 28-летнего Сафина Марселя Маратовича. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» республики.

Молодой человек 17 февраля ехал из Елабуги в Мамадыш, заказал такси, но не сел в него. В 20:29 созванивался с попутчиком с Бла-бла-кар и после этого связь прервалась.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки, черную шапку, с собой был черный рюкзак

«Поисковый отряд "ЛизаАлерт" просит помощи у автомобилистов, которые могли находиться в г. Елабуга, Республика Татарстан 17.02.2021 с 20:00, а также если проезжали по трассе М-7 в Елабужском районе Республики Татарстан или по дороге из г. Елабуга в с. Танайка. Пришлите, пожалуйста, записи с видеорегистраторов инфоргу поиска на WhatsApp (89173948050)», - написали в группе поискового отряда.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он может находиться, позвоните на горячую линию ДПСО "ЛизаАлерт" 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

К другим новостям: 

- Закапывал жертв заживо: на свободу досрочно вышел один из самых опасных бандитов 90-х - Гоша из Татарстана. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Ждите писем счастья»: в казанском метро заметили полицейского, которая снимала людей без масок
В Казани женщина-предприниматель похитила из бюджета почти миллион при поставках спецодежды
Все жилые дома в Казани планируется оснастить приборами погодного регулирования
Живые души: в Казани выставили на продажу общежитие вместе с его жителями
Закапывал жертв заживо: на свободу досрочно вышел один из самых опасных бандитов 90-х - Гоша из РТ
Двое мужчин и пенсионерка: подтверждены три новых случаях смерти от коронавируса в Татарстане
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
08:55
Снег расстает , найдётся.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ