В Татарстане с 17 февраля разыскивают 28-летнего Сафина Марселя Маратовича. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» республики.

Молодой человек 17 февраля ехал из Елабуги в Мамадыш, заказал такси, но не сел в него. В 20:29 созванивался с попутчиком с Бла-бла-кар и после этого связь прервалась.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки, черную шапку, с собой был черный рюкзак

«Поисковый отряд "ЛизаАлерт" просит помощи у автомобилистов, которые могли находиться в г. Елабуга, Республика Татарстан 17.02.2021 с 20:00, а также если проезжали по трассе М-7 в Елабужском районе Республики Татарстан или по дороге из г. Елабуга в с. Танайка. Пришлите, пожалуйста, записи с видеорегистраторов инфоргу поиска на WhatsApp (89173948050)», - написали в группе поискового отряда.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он может находиться, позвоните на горячую линию ДПСО "ЛизаАлерт" 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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