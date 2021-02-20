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Фото: kazanreporter.ru

Закапывал жертв заживо: на свободу досрочно вышел один из самых опасных бандитов 90-х - Гоша из РТ

20.02.2021, 19:00 254 0 prokazan.ru
Игорь Буртасов и правоохранительным органам, и мелким хулиганам по всему постсоветскому пространству был известен как Гоша. Он - участник ОПГ, которую признали одной из самых жестоких и опасных за все "лихие 90-е". "29-ый комплекс" - банда, которая была сформирована в Татарстане.
 
Сегодня стало известно, что Буртасова освободили из мест заключения, где он пробыл 15 лет.
Нужно отметить, что в 2006 году Гошу, как одного из наиболее активных членов зверской банды, приговорили к 21 году колонии строгого режима. Таким образом, он вышел на 6 лет раньше положенного срока.
 
"29-ый комплекс" закапывала оппонентов живьем, заливала в бетон, расчленяла трупы и умело прятала свои миллиардные доходы.
Банду создал Мансур Сафин. И первоначально ее название повторяло название одного из районов Набережных Челнов. Это были крепкие, спортивные ребята, которые поддерживали форму и вели здоровый образ жизни.
 
Банда свирепствовала на территории Татарстана, Москвы, и Московской области с 1993 года по 2001 год. 32 участника ОПГ летом 2006 года предстали перед судом, были признаны виновными в бандитизме и убийствах более 20 человек. Все отправились по колониям.
Лидера ОПГ Рузаля Асадуллина (Рузалика) поймали только в 2012 году. В 2019 ему огласили приговор - 25 лет строгого режима.

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Татарстан Криминал ОПГ
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