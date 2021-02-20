Сегодня республиканским Минздравом были подтверждены 3 новых случая гибели от коронавируса. Не стало двух мужчин: 81-летнего жителя Татарстана и 61-летнего мужчины. Также от опасного вируса скончалась 81-летняя женщина.

Причины смерти всех, сообщают специалисты, удалось установить по результатам медицинской патологоанатомической экспертизы. У всех троих подтвердилось наличие вируса и характерные для него поражения.

Республиканский Минздрав выразил свои самые искренние соболезнования родным и знакомым умерших.

На 20 февраля 2021 года в республике всего зарегистрировано 316 летальных исходов, причиной которых стали осложнения, вызванные COVID-19.

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