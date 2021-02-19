В Казани 21 февраля состоится фестиваль зимних активностей Arenaland Zima, площадкой проведения станет Ак Барс Арена.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, на арене будут организованы стритбол на коньках, регби на льду, дрифт-шоу - в том, числе на "дрифт-такси" смогут прокатиться гости праздника, каток, танцевальный интерактив с фигуристами. Также казанцы смогут понаблюдать за тем, как рисуют граффити и вместе с мастером создать свою картину на снегу. Перекусить можно будет в открытых зонах кейтеринга, также гостям проведут гастротур по национальной кухне. Все это будут сопровождать выступления певцов и диджеев. Для детей организуют анимацию и тематические активности.

Вход бесплатный по предварительной регистрации, начало в 14:00.

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