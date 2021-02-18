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В Казани подготовили проект планировки для реновации у речного порта

18.02.2021, 14:51 136 3 prokazan.ru

Проект планировки для реновации у речного порта подготовили в Казани. Уже стартовали общественные обсуждения проекта, они продлятся до 25 марта, сообщается в Сборнике документов Исполкома города. 

Территория площадью 71 га для в границах улиц Девятаева, Портовой и Меховщиков - это часть масштабного проекта, всего он рассчитан на 247 га. Предполагается, что на данном участке возведут пять жилых комплексов, пять детсадов, спортивный объект, многофункциональный общественный комплекс, торговый центр с административными помещениями и отелями. При этом будут сохранены существующие жилые дома, а также объекты культурного наследия на улице Меховщиков. Также на территории организуют дороги, парковки, озеленение. 

Развитие территорий у речного порта пройдет в два этапа: первый начнется после утверждения проекта планировки, второй - после того, как будут сняты ограничения из-за железной дороги, которая проходит по указанной территории. 

Строительство Казань
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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2021
16:01
Неужели дождались, речпорт один из самых ожидающих реновации районов.
Горожанин
0
18 февраля 2021
16:06
Думаю, будет много желающих жить с видом на водную гладь
Горожанин
0
18 февраля 2021
16:15
надо же, не прошло и 10 лет) наконец-то, займутся этим депрессивным местом.

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