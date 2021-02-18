Проект планировки для реновации у речного порта подготовили в Казани. Уже стартовали общественные обсуждения проекта, они продлятся до 25 марта, сообщается в Сборнике документов Исполкома города.

Территория площадью 71 га для в границах улиц Девятаева, Портовой и Меховщиков - это часть масштабного проекта, всего он рассчитан на 247 га. Предполагается, что на данном участке возведут пять жилых комплексов, пять детсадов, спортивный объект, многофункциональный общественный комплекс, торговый центр с административными помещениями и отелями. При этом будут сохранены существующие жилые дома, а также объекты культурного наследия на улице Меховщиков. Также на территории организуют дороги, парковки, озеленение.

Развитие территорий у речного порта пройдет в два этапа: первый начнется после утверждения проекта планировки, второй - после того, как будут сняты ограничения из-за железной дороги, которая проходит по указанной территории.