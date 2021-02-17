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Фото: wikimapia.org

Глава Лаишевского района заявил об острой нехватке мест в детских садах и школах

17.02.2021, 12:43 70 3 prokazan.ru

На итоговой сессии районного совета глава Лаишевского района Ильдус Зарипов заявил, что в школах и детских садах не хватает мест.

«В очереди в детские сады стоят 1955 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет 416 детей. Также в пяти школах района количество обучающихся превышает проектную мощность в два раза», - отметил глава района.

Также остро стоят вопросы с проведением капремонта в школах. По его словам, сейчас еще остаются школы, где по требованию Роспотребнадзора нужно провести ремонт.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
1
17 февраля 2021
12:55
Надо строить детские сады , раз не хватает . Так же эти здания можно будет перепрофилировать в учебно образовательные учреждения.
Горожанин
1
17 февраля 2021
13:23
Нельзя их перепрофилировать, любой прораб подтвердит.
А вот в местные аптеки недорогих контрацептивов завезти--это дело реальное.
В ответ на комментарий пользователя
Надо строить детские сады , раз не хватает . Так же эти здания можно будет перепрофилировать в учебно образовательные учреждения.
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Гараж
0
17 февраля 2021
13:30
Вот что надо делать. Надо вывозить детей в Пестречинский район на автобусах и привозить обратно. Там как раз не хватает учеников. Там много школ пустует. Можно менять два месяца одни ездят,а потом два месяца другие

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