На итоговой сессии районного совета глава Лаишевского района Ильдус Зарипов заявил, что в школах и детских садах не хватает мест.

«В очереди в детские сады стоят 1955 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет 416 детей. Также в пяти школах района количество обучающихся превышает проектную мощность в два раза», - отметил глава района.

Также остро стоят вопросы с проведением капремонта в школах. По его словам, сейчас еще остаются школы, где по требованию Роспотребнадзора нужно провести ремонт.

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