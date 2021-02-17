В Татарстане на 17 февраля выявили еще 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 21 пациента отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших один ребенок до 18 лет, восемь человек до 30 лет, 22 человека до 50 лет, семь человек до 60 лет, 18 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет, четыре человека до 90 лет.

В Казани за сутки зарегистрировали 37 случаев заражения вирусом. Всего вирус обнаружили в 13 районах Татарстана.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 367 случаев коронавируса, 13 874 человека выздоровело, 92 человека за минувшие сутки.

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