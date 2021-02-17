Жительница Казани поблагодарила курсантку Казанского юридического института МВД России за спасение сына. Об этом сообщает пресс-служба местного ведомства.

«Моя мать, гуляя с внуком, недосмотрела, и тот выбежал с детской площадки на дорогу, где в этот момент ехала машина. Курсантка, не задумываясь, оттолкнула ребенка, приняла удар движущейся машины на себя», - написала женщина.

Также женщина отметила, что в МВД служат сотрудники, которые готовы рисковать собой ради спасения жителей и передала спасибо от всей семьи.

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