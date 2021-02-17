Премьер-министр Алексей Песошин подписал постановление правительства Татарстана, в котором сообщается, что у министра экономики региона теперь будет семь заместителей, включая первого замминистра.

Ранее структуру в министерстве меняли в декабре 2020 года. Тогда число увеличили до шести человек.

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