В Казани 16 февраля около 14:15 на улице Кулагина произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«Был совершен наезд на 38-летнего пешехода, водитель скрылся с места преступления. В результате ДТП потерпевший получил перелом 5-го ребра слева и ушиб мягких тканей левой голени», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.

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