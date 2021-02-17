16 февраля в Дербышках произошел пожар в многоэтажном доме, горела квартира на 14 этаже. В огне погиб мужчина, его нашли без сознания, когда открыли дверь в квартиру. В МЧС Татарстана рассказали предварительную причину произошедшего.

«Погибший часто курил в квартире и часто выпивал. Соседи почувствовали запах гари, услышали крики мужчины, а из квартиры шел густой дым. Они попытались взломать дверь, но безуспешно. Прибывшие пожарные вскрыли дверь и увидели в коридоре мужчину без сознания, надели на него маску и вынесли на улицу», - говорится в сообщении.

Потерпевший погиб в машине скорой помощи. Дом оборудован системой дымоудаления, но автоматическая пожарная сигнализация не сработала.

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