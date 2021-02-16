Советский суд Казани прекратил уголовное дело в отношении директора марафона Вадима Янгирова. О прекращении дела ходатайствовала следователь.
Прокуратура поддержала ходатайства и просила штраф в 100 тысяч рублей, суд назначил Янгирову штраф в размере 70 тысяч рублей. Об этом пишет «Реальное время».
Напомним, организаторов казанского марафона обвинили в нарушении прав потребителей. Участники не могли вернуть оргвзнос.
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