Советский суд Казани прекратил уголовное дело в отношении директора марафона Вадима Янгирова. О прекращении дела ходатайствовала следователь.

Прокуратура поддержала ходатайства и просила штраф в 100 тысяч рублей, суд назначил Янгирову штраф в размере 70 тысяч рублей. Об этом пишет «Реальное время».

Напомним, организаторов казанского марафона обвинили в нарушении прав потребителей. Участники не могли вернуть оргвзнос.

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