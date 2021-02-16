Вчера во дворе одного из домов на улице Космонавтов неизвестные выстрелили в лицо мужчине, который вышел из подъезда и направлялся к своему автомобилю. Пострадавший сейчас находится в больнице, злоумышленников ищут, сообщатся в инстаграм-аккаунте программы "Вызов 112".

Предположительно, нападавшие заранее поджидали пострадавшего.

Казанцы в комментариях напуганы произошедшим:

"90-ые возвращаются, видимо", - пишет мужчина.

Напомним, недавно в Казани по подозрению в убийстве девушки задержали 26-летнего парня: сообщается, что она просила у молодого человека денег за интим.