Вечером 15 февраля на проспекте Универсиады в Казани легковушка залетела под грузовик. Об этом сообщают очевидцы.

«ДТП на проспекте Универсиады, водитель жив», - написали пользователи.

На данный момент не сообщается, при каких обстоятельствах произошла автоавария, но в комментариях пользователи предположили, что водитель легковушки «Рено» решил обогнать грузовик и не справился с управлением из-за гололеда.

«Хоть бы с ним всё хорошо было»

«Обгон с право иногда плохо заканчивается»

«Почти 99 % людей уверены в себе. А дорога ошибок не прощает. Каждый день езжу по трассе. Видимости практически нет едешь от 50 до 80 км в час»

«Капец какой гололёд некоторые несутся блин»

«Там половина машины под фуру залетела. Если выживут в рубашке родились. Не гоняйте!»

«Надеюсь уроком не только ему будет. А так, сам виноват»

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