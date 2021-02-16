В полицию Казани обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Женщина рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей банка, она сообщила, что с карты женщины перевели 8 тысяч рублей. Далее потерпевшую перевели на другого сотрудника, который сообщил, что деньги ушли со счета, но до адресата не дошли и поэтому банк дал ей кредит на сумму 8 тысяч рублей. Потом женщину попросили снять все имеющиеся деньги со счета и перенести их на защищенный счет, она перевела 295 тысяч рублей.

После этого для проверки информации потерпевшая решила позвонить в банк, там ей сообщили, что она попалась в руки мошенникам.

На данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.

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