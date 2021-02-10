Прокуратура Кайбицкого района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате проверки 19 чиновников привлекли к ответственности за сокрытие сведений о доходах и расходах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

По закону чиновники должны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проверка показала, что чиновники скрывали доходы и имущество, отсутствие или неверное отражение сведений о банковских счетах, несоблюдение установленной законом формы справок.

Так, всех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности – 15 объявили выговор, еще четырем замечание.

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