Рустам Минниханов отметил, что решение властей Удмуртии о снятии обязательного масочного режима неправильное. По его словам даже люди с антителами могут быть носителем инфекции. Об этом он рассказал на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

«Надо беречь наших людей, ваших и наших коллег, чтобы они понимали, что эта тема надолго, мы должны быть готовы к подобным вызовам. И я вот сегодня обратил внимание: Удмуртия приняла решение, молодцы, они масочный режим отменили. Но я считаю, что такое решение неправильное», - отметил президент республики.

Также, по словам Рустама Нургалиевича, есть только два выхода у населения – переболеть и получить антитела или привиться.

Напомним, в соседней Удмуртии с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом Роспотребнадзору Татарстана также не пришлось по душе решение соседей, замруководителя управления считает, что это решение необдуманное и не взвешенное.

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