В соцсетях девушка рассказала, что на нее напала стая бродячих собак на улице Кул Гали и пытались укусить. В мэрии Казани прокомментировали ситуацию.

«В Комитете ЖКХ сообщили, что от жителей домов с улиц Кул Гали и Сафиуллина в прошлом месяце поступила 1 заявка на отлов бездомных животных. Во время выезда служба отлова не обнаружила бездомных животных, они могли спрятаться или убежать», - говорится в сообщении.

Также в мэрии напомним, что служба отлова обязана возвращать животных на прежнее место обитания, если они не проявляют немотивированную агрессию.

«Чтобы подать заявку на отлов бродячих собак нужно зайти в интернет-приемную мэрии Казани, в системе «Народный контроль» или через электронную почту Комитета ЖКХ gkh.kzn@tatar.ru», - отметили в комментарии.

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