В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту найденного тела 13-летней девочки, которую ранее объявляли в розыск. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

«По версии следствия, 6 февраля 33-летний местный житель в своей квартире задушил малолетнюю дочь сожительницы, ограбил ее и скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

На данный момент назначены экспертизы по телу погибшей и судебная молекулярно-генетическая экспертиза по изъятым предметам на месте происшествия. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

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