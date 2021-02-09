В Казани что ни день, то новая проблема. На этот раз казанцы продолжают жаловаться на высокие цены на такси. И жалобы, конечно, же публикуют в сети.

«Просто накипело. Заказал такси с Ломжинской до Сахарова, маршрут 3,5 км, то есть где-то 3 остановки. В обычные дни стоимость не превышает 60 рублей, а сегодня цена была 180 рублей. Цену поездки завысили в 3 раза. Сам работаю в сфере продаж, есть свои пивные точки. Давайте сделаем по-честному, в жару я тоже буду поднимать цены в 3 раза. А что? +25 градусов, высокий спрос на холодные напитки», - написал автор поста.

В комментариях пользователи, традиционно, разделились на два лагеря.

«Я значит должен машину помыть за 300 рублей, заправить на 1000, агрегатору отдать 20% от заработка. Страховка под такси около 20000 выходит если что, помимо ещё куча налогов. И после всего этого я должен возить тебя петушка за 60 рублей??? В такой мороз 250 минималка должна быть»

«Ну прав ведь он. Зачем так завышать цену»

«В автобусе зато с северного до теплоконтроля цена не меняется, поэтому езди на автобусе, и не будешь жаловаться на цену. И чаевые оставлять не надо»

«Вы когда за 60 рублей едете, считаете бензин + аренду авто, понимаете что водителю 5-10 рублей остаётся. Вам его не жалко?».

К другим новостям:

- Автобусы будут ходить до обеда или после обеда. Перевозчики Татарстана заявили, что тахографы усугубят проблему с графиком общественного транспорта.