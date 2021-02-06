Все чаще родители стали жаловаться на школьное питание. В одной из казанских группе опубликовали фотографию «аппетитного» обеда ученика. От снимка становится не очень хорошо и аппетит пропадает, а что чувствуют дети, когда находят у себя в тарелке инородные предметы.

«В 112 школе детей кормят вот такой едой. Спасибо департаменту за это!», - написали родители.

В комментариях, к слову, не все поверили увиденному.

«Да, сегодня сыну в школе давали плов. Вместо мяса были жилы и жир. Не ел. Позвоню в понедельник на горячую линию департамента питания»

«Это все экономят руководство школы»

«Фейкеры намотали на нитку липкий рис и пытаются впарить как не знай что. Если что то реально стоящее, это не сюда выкладывать надо, а по факту разбираться с руководством. Выставят и довольны»

«Пусть департамент питания сам ест эту еду»

«Ешьте что дали, или из дома несите»

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- Вчерашняя оттепель не пришлась по душе не только водителям. Ученики одной из школ Казани ходили на уроки по воде. А вот такой отряд ведер стоял в коридоре. Оказалось это не единственная проблема в школе.