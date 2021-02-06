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Фото: скриншот видео

«Его подрезали!»: в Казани водитель иномарки врезался в столб

06.02.2021, 08:56 92 0 prokazan.ru

Очевидцы поделились видео вечернего ДТП на улице Лумумбы. Там иномарка буквально впечаталась в столб.

«Его подрезали, врезался в столб!», - сообщил автор поста.

О состоянии водителя не сообщается, но вот машину восстановить будет проблематично.

«То есть похолодание после дождя никому ничего не подсказало?»

«Нет чтоб помочь, он снимает! Бесит уже»

«Ой, надо быть осторожными! Надеюсь, без жертв»

«Все? Началось? Катаемся?»

«День жестянщика сегодня будет».

На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего. 

К другим новостям: 

- Вчерашняя оттепель не пришлась по душе не только водителям. Ученики одной из школ Казани ходили на уроки по воде. А вот такой отряд ведер стоял в коридоре. Оказалось это не единственная проблема в школе. 

- "Это критичный момент": врач из Казани показал дыхание ребенка с диабетом в коме. Он также назвал симптомы диабета, которые обычно не замечают.

ДТП ГИБДД Татарстан Казань Общество
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