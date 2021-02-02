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Фото скриншот с видеозаписи

Пили и матерились: с самолета в Казани сняли трех пассажиров, которые устроили дебош на борту

02.02.2021, 16:23 101 2 prokazan.ru

В Казани на авиарейс не пустили трех пассажиров, которые устроили на борту дебош. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции. 

Известно, что двое 35-летних жителей Татарстана употребляли спиртное и матерились на бортпроводников, еще один - 36-летний москвич - также выражался нецензурной бранью. Дебоширам сделали замечание, однако реакции не последовало, и командир самолета снял их с рейса. 

Мужчина доставили в линейный отдел полиции в аэропорту, где составили протоколы по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", их рассмотрит Лаишевский районный суд, также всех троих привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а татарстанцев еще и за употребление алкоголя в неположенном месте. 

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Аэропорт Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Гараж
0
02 февраля 2021
16:35
Атос, Портос, и Арамис однажды в тачку забрались которая по воздуху летала. Ведь на Земле,решили все, для приключений места мало. И вволю разбомбив салон они привели ополоснулись. Встречали нивы самолёт, они на берегах там гнулись.
Гараж
0
02 февраля 2021
16:39
И вдоволь разгромив салон они пивком ополоснулись
В ответ на комментарий пользователя
Атос, Портос, и Арамис однажды в тачку забрались которая по воздуху летала. Ведь на Земле,решили все, для приключений места мало. И вволю разбомбив салон они привели ополоснулись. Встречали нивы самолёт, они на берегах там гнулись.
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