В Казани на авиарейс не пустили трех пассажиров, которые устроили на борту дебош. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Известно, что двое 35-летних жителей Татарстана употребляли спиртное и матерились на бортпроводников, еще один - 36-летний москвич - также выражался нецензурной бранью. Дебоширам сделали замечание, однако реакции не последовало, и командир самолета снял их с рейса.

Мужчина доставили в линейный отдел полиции в аэропорту, где составили протоколы по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", их рассмотрит Лаишевский районный суд, также всех троих привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а татарстанцев еще и за употребление алкоголя в неположенном месте.

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