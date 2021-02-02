Госавтоинспекция Казани нашла и привлекла к ответственности водителя, которого засняли на трамвайных путях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Снимки были опубликованы в соцсетях, по ним полицейские установили нарушителя. Им оказался 22-летний казанец, водитель автомобиля "Лэнд Ровер". Он не отрицал, что оказался на путях, пытаясь объехать затор на дороге. В итоге молодой человек получил штраф в 1,5 тысячи рублей за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части.

Напомним, сегодня в сети появилось видео, главными героями которого стали несколько грузовых автомобилей. Они устроили дрифт в речном порту.

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