ДТП с участием машины без водителя произошло в Казани накануне вечером.

По данным городской Госавтоинспекции, напротив дома №11 по улице Петербургская на 41-летнюю женщину наехал припаркованный ранее автомобиль, в котором не было водителя. Машина самопроизвольно пришла в движение, из-за чего и произошла авария. Водитель "Киа Рио", 22-летний молодой человек, не принял меры, исключающие такую ситуацию, пояснили в ведомстве. В результате пешеход получила ушиб мягких тканей стопы.

В этот же день в Казани под колесами автомобилей пострадали еще два человека: 62-летнюю женщину сбили на дороге на улице 1-го Мая, она получила перелом таза, на 51-летнего мужчину наехали на улице Габишева, он госпитализирован с множественными травмами головы, переломом ребер и грудной клетки.

Напомним, накануне под Казанью произошла серьезная авария с пострадавшими: столкнулись две легковые машины.

Читайте также:

В районе речпорта в Казани засняли любителей дрифта на грузовиках