Вечером 1 февраля в Высокогорском районе произошла страшное ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщают пользователи в сети.

«По предварительной информации водитель машины «Лада Гранта» выехал на встречку, где врезался с иномаркой «Киа Рио», - сообщается на странице «Вызов-112».

В результате происшествия оба водителя остались живы, с различными травмами их отвезли в больницу. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП.

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