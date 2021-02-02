Наверх

Новости Казани и РТ

07:00, сегодня
В Казани вынесли приговор военнослужащему, который 16 лет получал зарплату по поддельному диплому
09:18, сегодня
Сразу в трех регионах закрыли движение для автобусов, грузового транспорта и маршруток
08:43, сегодня
«Как тут не материться?!»: жительница Казани пожаловалась на непроходимые тротуары
09:00, 01.02.2021
Где казанцы могут отдохнуть этой зимой
08:22, сегодня
Страшное ДТП с участием двух легковушек произошло под Казанью
06:15, сегодня
Дети пытались за 50 рублей продать школу с учителями
01:01, сегодня
Житель Казани на отдыхе пытался вывести мужчину на конфликт, а потом жестоко убил его
17:51, 29.01.2021
В супермаркетах «Бахетле» появились премиальные цыплята свободного выгула на зерновом откорме
00:01, сегодня
«Бейте нас - пенсионеров»: фоторепортаж с митинга в поддержку Навального в Казани
21:34, 01.02.2021
Мужчина в Казани случайно убил экс-сожителя возлюбленной, а затем пара инсценировала его смерть
20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом
17:23, 01.02.2021
Официально: по данным МВД в Татарстане в протестах приняли участие более 600 человек
16:54, 01.02.2021
Еще четверо мужчин в Татарстане скончались от коронавируса
16:39, 01.02.2021
Почти на неделю в Казани изменится организация движения по ряду дорог
16:04, 01.02.2021
Необычный запрос: в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали просьбу ДУМ о проверке вакцины
15:54, 01.02.2021
Под суд за участие в протестах пойдут еще 36 челнинцев, их дела рассмотрят по видео
15:37, 01.02.2021
Гидрометцентр Татарстана: в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погоды
14:43, 01.02.2021
Жильцам разваливающегося дома на Клары Цеткин в Казани предлагают переехать в маленькие комнаты
14:07, 01.02.2021
Выбирайте пути объезда: в Казани на проспекте Победы собралась большая пробка
12:55, 01.02.2021
Финал громкой истории: в Казани вынесли приговор главе компании «ФОН» Анатолию Ливаде
11:52, 01.02.2021
В Татарстане вахтовый автобус загорелся на ходу
11:51, 01.02.2021
Появились подробности задержания жителей Татарстана на границе Вануату
11:22, 01.02.2021
Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 16 тысяч человек: свежие данные от оперштаба
10:57, 01.02.2021
Троих участников протестов в Челнах привлекли к ответственности, одного арестовали
10:52, 01.02.2021
1 февраля в суд Казани поступило 30 материалов после митинга в воскресенье
10:08, 01.02.2021
Двух участников митинга в Казани задержали за нападение на сотрудника ГИБДД
09:24, 01.02.2021
Грузовикам и рейсовым автобусам разрешили выезд на трассы в Татарстане
08:19, 01.02.2021
«Я не хочу быть рабом программы»: мужчина в Пермском крае собрал Терминатора, который умеет шутить
07:59, 01.02.2021
Мужчину, который разбил ограждения у озера Кабан во время митинга в Казани, накажут
07:33, 01.02.2021
Девушка из Казани случайно получила удар электрошокером на митинге в Петербурге
06:00, 01.02.2021
Сотрудника казанского штаба Навального арестовали на 20 суток за объявления о митинге в соцсетях
02:00, 01.02.2021
«Власти Татарстана не хотят избивать народ»: Максим Шевченко о задержании на протестах в Казани
01:00, 01.02.2021
В Казани водитель автобуса пытался объехать пробку через трамвайные пути, но застрял
00:00, 01.02.2021
Соцсети: участница акции протеста в поддержку Навального в Казани потеряла сознание при задержании
22:15, 31.01.2021
В Татарстане из-за сильного снега закрыли движение по трассам для автобусов и грузовиков
21:19, 31.01.2021
Труп молодого парня нашли в челнинской квартире
20:20, 31.01.2021
В Татарстане от коронавируса скончались четверо мужчин
18:29, 31.01.2021
В Казани часть крана рухнула на дорогу и порвала провода
17:30, 31.01.2021
В Челнах прошли протесты против задержания политика Алексея Навального. Задержания попали на видео
16:35, 31.01.2021
Массовое задержание, Максим Шевченко и провокации: завершился митинг в поддержку Навального в Казани
15:41, 31.01.2021
«Издеваются над людьми»: в сети появились видео задержаний на протестах в Казани
14:43, 31.01.2021
В Казани участники протестов напали на сотрудника ГИБДД
14:39, 31.01.2021
Во время митинга в поддержку Навального в Казани разбили ограждения у озера Кабан
14:03, 31.01.2021
Зажали в углу 30 человек: на митингах в поддержку Навального в Казани проходят массовые задержания
14:02, 31.01.2021
В Челнах начались задержания на протестах сторонников Навального. Среди пойманных - Агина Алтынбаева
13:40, 31.01.2021
Журналиста Максима Шевченко в Казани задержали на митинге в поддержку Навального
13:14, 31.01.2021
«Передаем за проезд»: появились видео из автозаков с задержанными сторонниками Навального в Казани
12:58, 31.01.2021
Митингующих в Казани оттеснили от театра, они направляются к Кремлю
12:37, 31.01.2021
«Выносят как бревно»: в Казани на митинге задержали несколько человек
12:17, 31.01.2021
«Марш салатовых жилеток»: как проходит митинг в поддержку Навального в Казани
11:49, 31.01.2021
Число заражений перевалило за 16 тысяч: оперштаб Татарстана опубликовал новую статистику по COVID-19
11:08, 31.01.2021
В центр Казани начали стягиваться автозаки с силовиками
09:32, 31.01.2021
«Хрустальная леди» из Казани развелась с мужем
08:36, 31.01.2021
Еще один «перевертыш»: очевидцы сообщают о ДТП с пострадавшим в Казани
07:53, 31.01.2021
Соцсети: в Казани бронетранспортер столкнулся с двумя автомобилями
06:15, 31.01.2021
31 января в Ульяновской области объявили днем траура после ДТП с 12 погибшими
05:15, 31.01.2021
Жителю Казани светит до 7 лет тюрьмы за дебош на борту самолета
01:15, 31.01.2021
Мужчина в Казани на угнанном «КАМАЗе» попал в ДТП
00:15, 31.01.2021
Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий
19:32, 30.01.2021
Чуть не провалились: в Казани две девушки обнаружили промоину, прогуливаясь по льду Волги
19:15, 30.01.2021
«Я нарисую на снегу ***»: депутата КПРФ Сахалинской области могут уволить за матерные песни
18:51, 30.01.2021
Татарстанцев ожидает аномально теплый февраль
17:30, 30.01.2021
«Зашли на закрытие границы»: троих татарстанцев на яхте задержала полиция Вануату
16:43, 30.01.2021
МЧС Татарстана прокомментировало инцидент с пожаром в поселке Займище
16:15, 30.01.2021
Сын российского арт-блогера погиб в ванной из-за смартфона
16:14, 30.01.2021
Соцсети: посетители торгового центра играют в снежки на крыше здания
16:00, 30.01.2021
Зонтичный антифрод-комплекс банка «Открытие» стал проектом года по версии издания Global CIO
15:53, 30.01.2021
Еще четверо мужчин и женщина умерли в Татарстане от коронавируса
15:40, 30.01.2021
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
17:59, 29.01.2021
Известного молодежного исполнителя Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков
17:01, 29.01.2021
Синоптики предупреждают челнинцев о плохой погоде в субботу
13:10, 29.01.2021
Пьяная женщина зарезала свою дочь на глазах у малолетнего ребенка
12:25, 29.01.2021
Болт стал причиной пожара в одном из челнинских домов
11:33, 29.01.2021
«КАМАЗ», который перевозил автобус из Челнов, попал в смертельную аварию
10:18, 29.01.2021
Известного бойца Хабиба Нурмагомедова позвали футболистом в челнинский «КАМАЗ»
17:13, 28.01.2021
На предприятии «Камэнергопромстрой» в Татарстане произошел пожар, спасены два человека
15:59, 28.01.2021
Восемь подростковых банд было ликвидировано в Набережных Челнах
12:09, 28.01.2021
Маленький ребенок попал в больницу после ДТП в Челнах
10:53, 28.01.2021
На заводе «Татэлектромаш» в Челнах после пожара нашли множество нарушений
09:35, 28.01.2021
Лишенный прав пьяный челнинец на «Форде» устроил аварию у промзоны
15:34, 27.01.2021
Умер известный челнинский врач-анастезиолог Артем Курбатов. Ему было 35 лет
12:21, 27.01.2021
Челнинца, который бросил ребенка на асфальт из-за задетого веткой окна, не отправят тюрьму
11:12, 27.01.2021
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке перенесших коронавирус
10:12, 27.01.2021
Машина всмятку: в Челнах «Volkswagen» после столкновения с автомобилем влетел в ограждение
18:18, 26.01.2021
Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
17:25, 26.01.2021
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
16:08, 26.01.2021
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
14:21, 26.01.2021
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
Фото: скриншот видео

Страшное ДТП с участием двух легковушек произошло под Казанью

02.02.2021, 08:22 254 2 prokazan.ru

Вечером 1 февраля в Высокогорском районе произошла страшное ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщают пользователи в сети.

«По предварительной информации водитель машины «Лада Гранта» выехал на встречку, где врезался с иномаркой «Киа Рио», - сообщается на странице «Вызов-112».

В результате происшествия оба водителя остались живы, с различными травмами их отвезли в больницу. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП.

К другим новостям: 

- В Казани вынесли приговор военнослужащему, который 16 лет получал зарплату по поддельному диплому. Какое наказание он получил.

- Пара в Казани нашла в своей ванной труп соседа по квартире. После этого мужчина и женщина разыграли целый спектакль, чтоб отвести от себя подозрения, но что-то пошло не так... Что произошло на самом деле. 

ДТП ГИБДД Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Сразу в трех регионах закрыли движение для автобусов, грузового транспорта и маршруток
«КАМАЗ», который перевозил автобус из Челнов, попал в смертельную аварию
«Как тут не материться?!»: жительница Казани пожаловалась на непроходимые тротуары
Маленький ребенок попал в больницу после ДТП в Челнах
В Казани вынесли приговор военнослужащему, который 16 лет получал зарплату по поддельному диплому
«Бейте нас - пенсионеров»: фоторепортаж с митинга в поддержку Навального в Казани
Мужчина в Казани случайно убил экс-сожителя возлюбленной, а затем пара инсценировала его смерть
Официально: по данным МВД в Татарстане в протестах приняли участие более 600 человек
Еще четверо мужчин в Татарстане скончались от коронавируса
Почти на неделю в Казани изменится организация движения по ряду дорог
Необычный запрос: в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали просьбу ДУМ о проверке вакцины
Гидрометцентр Татарстана: в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погоды
«Детство вспомнили!»: подробности первой в Казани массовой игры в снежки на крыше ТЦ «KazanMall»
Жильцам разваливающегося дома на Клары Цеткин в Казани предлагают переехать в маленькие комнаты
Выбирайте пути объезда: в Казани на проспекте Победы собралась большая пробка
Финал громкой истории: в Казани вынесли приговор главе компании «ФОН» Анатолию Ливаде
Появились подробности задержания жителей Татарстана на границе Вануату
Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 16 тысяч человек: свежие данные от оперштаба
1 февраля в суд Казани поступило 30 материалов после митинга в воскресенье
Двух участников митинга в Казани задержали за нападение на сотрудника ГИБДД
Мужчину, который разбил ограждения у озера Кабан во время митинга в Казани, накажут
Девушка из Казани случайно получила удар электрошокером на митинге в Петербурге
Показать больше...

комментарии

Горож
0
02 февраля 2021
08:47
Чего тут страшного, если остались живы.А искореженный метал лишь есть сюжет для Высокогорский прессы.
Ага иди чисть дорогу тунеядес проклятый
0
02 февраля 2021
09:15
Как жаль что там в машине - аги не было!

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:24, 30.01.2021
«Курица, зелень и вперед!»: мужчина готовил шашлык на Вечном огне
17:54, 30.01.2021
Врач Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от умершего человека