На улицах Казани любители дрифта - явление привычное, но в этот раз за опасными маневрами были замечены самосвалы. Их засняли в районе речного порта, видео разместили в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько машин ездят по кругу и совершают маневр. Также к ним присоединяется легковушка - отечественная "классика".

"На этих самосвалах можно было бы увозить снег, который скопился на улицах Казани, но они дрифтят ночью возле речпорта", - возмутился автор ролика.

"Каждый год так делают они)))"

"З****и эти самосвалы и миксеры гонять по городу под сотку в левых рядах! Профессионалы называются,что будет если такая балда в легковушку в*** (врежется)?", - пишут горожане в соцсетях.

Напомним, ранее в Казани на видео попал "дрифт" пожарного автомобиля. Позже в МЧС Татарстана объяснили, что произошло у водителя на дороге. Будут ли объяснения от компании, которой принадлежат данные грузовики, пока неизвестно.

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