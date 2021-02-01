Ограничения на движение грузовых машин и рейсовых автобусов на трассах Татарстана снято сегодня в час ночи. Оно было введено для пяти участков дорог.

С 22 часов 31 января из-за сильного ветра со снегом и плохой видимости был запрещен выезд на трассы М-7 Москва - Уфа; Р-241 Казань - Ульяновск; Р-239 Казань - Оренбург; А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск; А-151 Цивильск - Ульяновск. В это время дорожники усилили свою работу, ночью снег прекратился, и с 01:00 1 февраля ограничение на движение было снято.

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