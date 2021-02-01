Сотрудника казанского штаба политика Навального - Алексея Боярова арестовали на 20 суток по административной статье за повторное нарушение порядка организации публичной акции. Такое постановление вынес вчера Вахитовский районный суд Казани. При этом защита активиста не согласна с постановлением суда.

"Боярова обвинили в том, что он якобы делал объявления в паблике штаба Навального во "ВКонтакте" о предстоящей 31 января акции, но из материалов дела не следует, что это так: на момент появления публикаций Бояров не являлся администратором паблика и не мог эти публикации размещать", - передает "Интерфакс-Поволжье" слова юриста "Апологии протеста" Данила Нургалиева.

Бояров задержали вчера до начала протестов сторонников Навального, закончившихся массовыми задержаниями.