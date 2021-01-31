Несанкционированные акции протеста в поддержку Навального в Казани завершаются. По данным, которые огласили в Татмедиа, на митинг пришло порядка 300 человек, 200 задержали, однако очевидцы не согласны с этими цифрами: по мнению тех, кто был в центре событий, в митинге участвовало в два - три раза больше людей. UPD: позже Татмедиа завила о 300 задержанных с указанием на то, что данные подтверждены.

Закончился митинг на площади Свободы, куда привезли в краснобусах - автозаках задержанных. Их "взяли" около Кремля. Стартовало мероприятие около театра имени Камала. Как сообщал с места событий корреспондент ProKazan.ru, изначально на акцию пришли, в основном, пенсионеры, журналисты и правоохранители. Очевидцы считают, что часть из них была без формы, в обычной одежде, и внедрялась в толпу. Также несколько казанцев пришли поддержать самих полицейских: "Работайте, братья" - было написано у них на плакатах. Около театра был замечен и министр молодежи РТ, который в пятницу встречался с участниками прошлой акции протеста и уговаривал их не выходить на улицы.

Скандирующая молодежь на ступеньках театра появилась довольно резко, и так же быстро самых громких начали задерживать. В это время неизвестные устроили провокацию неподалеку: они демонстративно разбили ограждение у озера Кабан. Митингующие передислоцировались - вдоль Булака они направились в сторону Кремля. Правоохранители пытались не пропустить толпу, однако шествие все-таки продолжилось. В это время в Казани был задержан - и отпущен - журналист и политик Максим Шевченко. Также было заснято нападение на сотрудника ГИБДД и ряд задержаний участников митинга.

Митингующие дошли до Кремля, тут правоохранители задержали сразу около 30 человек: их зажали в углу, участники сидели и лежали на снегу до приезда автобусов. Для перевозки задержанных в Казани использовали обычные городские автобусы - на них наклеили таблички с цифрами. Сообщалось, что митингующих, которые разошлись по барам в центре города, также задерживают.

Официальных данным о числе участников и задержанных в ходе митинга в МВД пока не предоставили. Все новости о митингах в Казани можно найти по ссылке.

Читайте также:

Блогер из Казани объяснил, почему за деньги снял ролик в поддержку Навального