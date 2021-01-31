В Казани продолжается несанкционированная акция в поддержку Навального. Колонна протестующих, которую оттеснили от театра Камала, с лозунгами уже дошла до Кремля. Как сообщает с места событий корреспондент ProKazan.ru, правоохранители начали массовые задержания.

"В углу зажали человек 30-40, сидят на корточках, их окружил ОМОН. Они скопились на смотровой площадке, которая на "Пирамиду" смотрит, участники митинга туда забежали, а там деваться некуда. Многие прыгали через ограждения в сугробы, их отловили", - описывает наш корреспондент события.

Вместо автозаков в этот раз было решено использовать "краснобусы" - их можно отличить по наклеенным белым листам с цифрами. Именно туда грузят задержанных. Среди автобусов замечен 74 маршрут.

Митинг продолжается, редакция следит за развитием событий. Все новости в хронологическом порядке о несанкционированных акциях в Казани можно прочитать здесь.