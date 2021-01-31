Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура после ДТП с 12 погибшими под Самарой. Об этом он написал на странице в «Инстаграм».

«31 января объявлен в Ульяновской области днём траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области. Большинство жертв этой ужасной аварии - жители посёлков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области», - написал Морозов.

Также он сообщил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим по 100 или 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Напомним, страшное ДТП произошло под Самарой - столкнулись рейсовый автобус и грузовик, погибло 12 человек, еще 12 человек получили травмы, пять из них в реанимации.

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