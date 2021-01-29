Доктор Александр Мясников предположил, когда в России произойдет очередная вспышка ковида. По его мнению, она будет летом или осенью, так как сейчас заболеваемость снова пошла на спад, и это подтверждает предположение о трехмесячном цикле коронавируса.

Он опубликовал в своем Телеграм-канале текст, в котором на примере предстоящей вспышки объяснил необходимость вакцинации.

"Чтобы пережить следующую волну максимально безболезненно, вакцинироваться надо именно сейчас. Вакцина вводится в 2 этапа с перерывом почти в месяц, антитела начинают вырабатываться через какое-то время после второго введения. И не быстро. Например у меня через 2 недели после 2-й дозы IgG было менее 10-ти (я даже решил, что попал на плацебо!), но через месяц уже 25, через 2,5- 85. Так что если хотите успеть защититься к следующей волне - вакцинируйтесь сейчас", - утверждает Мясников.

Также он уверяет, что в первую очередь прививка нужна пожилым людям и гражданам с ослабленным здоровьем, а абсолютно всем стоит помнить о мерах профилактики.

Напомним, что сегодня в Татарстан поступит еще 70 тысяч доз вакцины "Спутник V", ранее в республику уже поступило порядка 13,5 тысяч доз. Первую прививку получили почти 11 тысяч татарстанцев, полностью прошли курс порядка двух тысяч человек.

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