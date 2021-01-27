В Омске неизвестный зарезал 21-летнего футболиста Егора Дробыша и ранил его 22-летнего товарища. О трагической гибели парня сообщили на странице ФК "Иртыш", за который играл спортсмен.

По данным Следственного комитета Омской области, все произошло около половины третьего ночи на улице Магистральная. Неизвестный убил одного молодого человека и тяжело ранил другого, он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как передает "LifeShot" со ссылкой на собственные источники, убитый и его друг находились в состоянии алкогольного опьянения и выходили в этот момент из пивного магазина.

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