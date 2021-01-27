В Казани рабочий погиб при очистке крыши производственной базы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«21 января около 13:15 рабочий чистил крышу от наледи по улице Тэцевская. Он был на стремянке, на высоте 2-3 метров. В результате обрушения глыбы льда получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

При этом работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО «Техника». На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Устанавливаются виновные лица.

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