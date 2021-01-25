Оперштаб Татарстане сообщает о новых случаях смерти от коронавируса в республике. На этот раз инфекция унесла жизнь троих человек - мужчин 1968 и 1978 годов рождения, а также женщины 1958 года рождения.

Сообщается, что причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Всего за весь период пандемии в Татарстане зафиксировано 243 случая смерти от COVID-19.

Напомним, что вчера оперштаб также сообщал о новых случаях смерти от коронавируса в Татарстане - жертв тогда тоже было трое. Также на прошлой неделе в республике стартовала массовая вакцинация от COVID-19 - наш журналист прошел ее и рассказал, какие побочные эффекты наблюдались у него.