18 января в Татарстане стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Журналист ProKazan Рамиль Акберов решил рискнуть и проверить российскую вакцину "Спутник V" на себе. Что из этого получилось и отросло ли что-то у автора после вакцинации - читайте в нашем материале.



Мое желание все-таки сделать прививку от коронавируса оказалось сильнее всех преград. В прошлом году я уже хотел попробовать на себе вакцину от коронавирусной инфекции в качества участника испытаний, но меня "завернули" в последний момент. Но наступивший год быка оказался в этом плане для меня более удачным.

Почти сразу после январских праздников я позвонил в поликлинику при городской больнице № 7 с просьбой записать меня на вакцинацию. Не вышло: оказалось, что вакцина еще не поступила в поликлинику и врачи выдали привычное "мы вам перезвоним". Наученный горьким опытом ожидания после таких фраз я мысленно приготовил себя к тому, что вакцину я получу еще не скоро. Но я ошибался.

Рабочим вечером пятницы мне перезвонили из поликлиники, предложили сей же час прийти и пройти вакцинацию от коронавируса. К сожалению, получить порцию "противоядия" от ковида в этот же день мне помешала занятость на работе, поэтому врачи любезно предложили мне вакцинироваться с утра в понедельник.

Разумеется, в этот день у меня включился режим "победителя по жизни" - с утра ударили 30-градусные морозы. Несмотря на это, в назначенное время я оказался в поликлинике. В регистратуре мне подсказали кабинет, где проводится вакцинация. У кабинета не было очереди от слова совсем, оттуда вышла женщина и я зашел в процедурную.

Бумажные тетрадки на столах, обычное убранство - в общем, атмосфера довольно будничная. А вот врачи оказались очень приветливыми и начали непринужденный допрос. Сначала записали ФИО, телефон, место работы (к моей радости, никто не смутился моей просьбе немного поснимать), расспросили о самочувствии, болел ли за последние две недели, нет ли аллергии, делал ли другие прививки.

Затем мне протянули коробочку, внешне чем-то напомнившую степплер: оказалось, это прибор для измерения насыщения крови кислородом. Мне почему-то мысленно показалось, что прибор найдет у меня какие-то неполадки и вакцина снова уплывет из-под носа. Ничего странного синяя коробочка у меня не нашла и мне протянули необходимые бумажки, где была указана информация о вакцине и ее побочных действиях. Я оказался годен к трудной обороне организма от коронавируса и наконец направился к медику, который и сделает мне прививку.

Я протянул другому медику телефон, чтобы она засняла знаменательный момент проникновение "Спутника V" в мой организм. Привили за несколько мгновений, на моей памяти это была самая безболезненная процедура вакцинации. Наверно, свою роль сыграло ощущение торжества момента. Затем медики напомнили, что мне непременно необходимо явиться на прививку через 3 недели, 8 февраля. После недолгого разговора оказалось, что в это холодное утро я уже четвертый человек, который привился "Спутником V". Врачи заверили меня, что на вакцинацию приходят много желающих и посоветовали особенно беречься первые 3 дня.

На этом я попрощался с медиками, которые проводили меня добрыми улыбками сквозь маску.

Вакцинация мне даже понравилась, врачи открытые и доброжелательные, процедура не доставила ни капли боли. Единственный недостаток - мне кажется, медики могли бы побольше рассказать о вакцине и проговорить ее побочные свойства. Да, эту информацию предоставили на бумаге, но на слух все воспринимается гораздо лучше.

А теперь к тому, что интересует больше всех - последствиях и самочувствии после вакцинации. Как видите, я жив, пишу эту статью, уверяю, у меня ничего не отросло. Но неприятности были.

Спустя несколько часов после прививки я начал ощущать небольшой жар, но температура если и поднялась, то незначительно. К вечеру ситуация стала чуть хуже. Но я не до конца уверен, что здесь дело только в вакцинации: перед прививкой я принял душ и спустя пол часа вышел на 30-градусный мороз, чтобы пойти в поликлинику. Думаю, эти факторы смешались. Но в любом случае, были не очень приятные ощущения, "колбасило" меня неплохо. Я даже подумал, как опасен ковид, если даже его легчайшая форма, введенная вакциной, вызывает такие ощущения.

Ночью эти ощущения не прекратились: вроде бы, жар есть, а температуры нет. Но утром от жара и не осталось и следа. Зато появилась сильная усталость: весь следующий день чувствовал довольную сильную утомленность, рабочие обязанности давались с трудом. На третий день все прошло окончательно, я даже нарушил запрет врачей и позанимался в спортзале.

Теперь я жду истечения трехнедельного срока для получения второй дозы вакцины. После этого планирую сдать тест на антитела к COVID-19, чтобы посмотреть, помог ли мне "Спутник".

Весь прошлый год прошел в борьбе коронавирусом: мы не знали, что делать, порой принимали ошибочные решения, а люди продолжали заражаться и погибать. Спустя год страданий и боли инициатива в этом противостоянии, наконец, перешла на нашу сторону. Победа перестала быть чем-то недостижимым и далеким, а стала делом пары походов к врачу. Конечно, человечество вряд ли когда-нибудь сможет победить коронавирус полностью. А вот конкретный человек одержать свою маленькую победу над ковидом может. Для этого нужно пережить только два не таких уж и страшных укола.