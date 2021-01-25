Сотрудники Росгвардии в Буинске задержали пьяного водителя, который въехал в стену гаража и сломал его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, около 4 часов утра сотрудникам поступило сообщение о том, что на улице Ефремова трое пьяный парней въехали в гараж и сломали его. Росгвардейцы выехали на место, где уже был потерпевший – 51-летний мужчина. Он рассказал, что проснулся от шума, выглянул в окно и увидел, что в его гараж въехала машина. В силу своего состояния молодые люди так и не смогли ответить, кто был за рулем. Позже выяснилось, что машина принадлежит одному из задержанных – 24-летнему молодому человеку. На момент ДТП он был лишен водительских прав.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».

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